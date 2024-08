Coppa Italia: la Sampdoria batte il Como ai rigori

Termina in parità il match di Coppa Italia quello tra Sampdoria e Como dopo i 90′ regolamentari.

I doriani hanno sbloccato la gara al 37′ con un gol di Ioannou che su assist di Coda non sbaglia e ha portato in vantaggio i suoi. Al 43′ è arrivato il pareggio dei lariani siglato da Cutrone su suggerimento di Strefezza. Sul finale della prima frazione la Samp va all’assalto della porta avversaria a caccia del vantaggio prima con Coda e poi con Strefezza, ma nulla da fare.

Il match si è deciso ai rigori in favore dei liguri. A segno Vieira, Benedetti, Coda e Tutino. Per i lombardi in gol dal dischetto soltanto Baselli e Strefezza.