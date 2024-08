Coppa Italia: il Torino passa il turno, Cosenza battuto 2-0

Termina 1-0 il match del primo turno di Coppa Italia tra Torino e Cosenza. I granata si sono imposti in modo singolare. Al 42esimo secondo un autogol di Camporese ha portato in svantaggio i calabresi a favore del Torino.

A metà primo tempo il Cosenza prende coraggio. Fumagalli ci prova da fuori area con una conclusione di destro a giro, diretta appena sotto la traversa. Milinkovic-Savic chiamato alla deviazione in angolo. Il forcing offensivo dei calabresi concede ai granata diverse opportunità in contropiede non sfruttate per imprecisioni negli ultimi metri. Il Toro, al duplice fischio, va negli spogliatoi avanti di una rete. Nella ripresa i ritmi restano molto bassi con i rossoblù decisamente più intraprendenti alla ricerca del pareggio che non arriva. All’83’ i granata mettono la parola fine alla gara con il gol di Zapata.