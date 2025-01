Al Mapei Stadium, il Palermo è stato sconfitto 2-1 dalla Reggiana, che ha trovato riscatto dopo la recente sconfitta contro la Salernitana. Il Palermo ha mostrato difficoltà, subendo un gol di Lucchesi al 13′ e un altro di Sersanti all’inizio della ripresa. Ceccaroni aveva temporaneamente pareggiato per i rosanero al 24′, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Ecco gli highlights: