Reggiana-Palermo, Viali: «Vittoria pesante contro una squadra molto forte»

Il tecnico della Reggiana William Viali ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Le vittorie sono tutte importanti, questa è la vittoria che mette il timbro sulla nostra crescita di questi ultimi due mesi. Mi è piaciuto il coraggio con cui la squadra ha giocato, ha provato a fare cose di qualità contro una squadra forte, quindi a maggior ragione una vittoria non facile e molto significativa. È stata una delle partite più qualitative fatte in questa stagione. Abbiamo impedito al Palermo di esercitare il pressing, quindi sono soddisfatto della partita di oggi. Dopo il vantaggio, i ragazzi hanno provato a triplicare il risultato. Le partite bisogna chiuderle perché nei minuti finali può succedere di tutto, faccio fatica a trovare qualcosa di negativo. Oggi giocavamo contro il Palermo e dovevamo giocarcela tutta senza fare calcoli. VAR nel primo gol? Nell’adrenalina della gara non fai calcoli o ragionamenti. Stavano controllando la traiettoria. Come si può capire se una palla aerea esce dalla traiettoria senza un’inquadratura? È impossibile. Sono contento perché sono stati logici».

«Ci tengo a sottolineare anche il modo in cui abbiamo battuto il Palermo, con coraggio. Subire gol e reagire subito. La squadra oggi ha avuto maturità. Cosa è cambiato rispetto all’andata? Sicuramente abbiamo cambiato mentalità, c’è più maturità adesso. Quando siamo venuti a Palermo stavamo ancora sperimentando cercando di scoprire le nostre qualità, eravamo ancora in costruzione. Potevamo fare grandi cose in quel momento e cose molto meno buone».