Reggiana-Palermo, Dionisi: «Presi gol evitabili che hanno sporcato la partita»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la sconfitta contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Dopo due risultati positivi non volevamo questo risultato, era arrivato il momento di vincere fuori casa ma non ci siamo riusciti. Un po’ per demerito nostro, sicuramente, perché abbiamo preso gol molto evitabili e che hanno condizionato poi tutta la partita. Prendere quel gol lì nella ripresa è brutto da vedere, non abbiamo mai concesso una cosa del genere e mi dispiace, perché la partita è diventata sporca. E’ un peccato perché potevamo fare un secondo tempo diverso, invece abbiamo dovuto rincorrere ma non lo meritavamo».