Reggiana-Palermo, Dionisi: «Commessi troppi errori. Pisa? Motivi per riscattarci ce ne sono»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la sconfitta contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Il secondo gol subito è arrivato da posizione schierata, e siamo usciti in ritardo. Se commetti uno o due errori puoi rimediare, ma con tre rischi di subire gol. La partita si è quindi complicata a causa di episodi sfortunati. Abbiamo avuto delle opportunità, però, quando devi rincorrere e l’avversario fa di tutto per non farti giocare, diventa difficile. La sfida contro il Pisa? Sarà una partita difficile; giochiamo in casa e ci prepariamo sapendo che affronteremo una squadra che sta facendo un percorso importante. Motivi per riscattarci ce ne sono».