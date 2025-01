Reggiana-Palermo, Vasic: «C’è rabbia, ma siamo carichi per fare bene contro il Pisa»

Intervistato dal sito ufficiale del club, Aljosa Vasic ha commentato la sconfitta rimediata contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«E’ stata una partita difficile. Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo ripreso la partita. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Abbiamo fatto di tutto per riprenderla. Dispiace perche non abbiamo dato continuità alle due vittorie, ma siamo carichi e vogliamo riprenderci i tre punti venerdì. C’è rabbia, perché vincere ti aiuta a vincere, eravamo carichi e volevamo vincere anche oggi. Ma una partita non può cancellare quanto fatto nelle ultime due settimane. Adesso testa al Pisa. 2000 tifosi? Oggi come sempre erano tantissimo, dispiace perché ci tenevamo, sono sempre in tanti a seguirci. Siamo carichi e vogliamo fare bene venerdì, faremo di tutto per portare questa gioia ai tifosi. Sappiamo che il Pisa sta facendo bene ma noi siamo il Palermo e vogliamo fare bene. Dobbiamo giocare come sappiamo, con cattiveria e con rabbia».