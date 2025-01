Reggiana-Palermo, Sersanti: «Prestazione di livello contro avversario fortissimo»

Al termine della sfida tra Reggiana e Palermo, terminata 2-1 è intervenuto in conferenza stampa il protagonista del match Sersanti.

«I frutti del lavoro si vedono. Nel gol sono stato stupito anch’io, con il tiro di rimbalzo di sinistro su una palla stratosferica di Vergata. Avversario? La classifica è corta, sapevamo che serviva una prestazione di grande livello contro un avversario fortissimo che stava bene. Oggi abbiamo fatto una gara perfetta. È stata una grande domenica, guardiamo al Sudtirol. Gol? Non vedevo l’ora di segnare in casa, vedere la curva così è stato bellissimo. Non potevo chiedere di meglio oggi. Potevo chiuderla perché abbiamo avuto diverse occasioni e siamo stati molto in controllo della gara, ma va bene così. Cerchiamo di prendere consapevolezza in ogni gara. Vincere contro queste squadre dà fiducia. La classifica è corta, speriamo di fare sempre più punti. Mercato? Sono sicuro di restare, sto bene e mi trovo bene qui e il tutto è frutto della piazza. Avere una rosa lunga aiuta. Chi non gioca è sempre pronto a dare una mano e i risultati si vedono».