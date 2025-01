Eccellenza Sicilia Girone A, 19ª giornata: l’Athletic Club Palermo vola, ma il Città di Gela resta in scia

La 19ª giornata del Girone A di Eccellenza Sicilia ha regalato gol, emozioni e conferme, con l’Athletic Club Palermo che si conferma leader della classifica grazie al netto 3-0 casalingo sul Città di San Vito Lo Capo. Una vittoria importante che permette ai palermitani di mantenere il primo posto a quota 47 punti. Dietro, però, il Città di Gela non molla: i gelesi sbancano Castellammare con un altro 3-0 e rimangono a soli due punti dalla vetta, alimentando una lotta al vertice che si preannuncia avvincente.

Dietro le prime due, la corsa si fa meno regolare. L’Unitas Sciacca, terza forza del campionato, vede la propria gara contro il Parmonval sospesa, restando ferma a 35 punti. Chi invece non si ferma è il San Giorgio Piana, che travolge l’Oratorio San Ciro e Giorgio con un roboante 6-2 e si porta a 31 punti, rilanciandosi per un posto nei piani alti della classifica.

Il match tra Don Carlo Lauri Misilmeri e Marsala 1912 si chiude con un pareggio per 1-1, lasciando entrambe le squadre a navigare appena sotto la soglia dei 30 punti. In coda, l’Accademia Trapani respira grazie all’1-0 sulla Folgore Calcio Castelvetrano, una vittoria che accorcia le distanze nel gruppetto salvezza, dove si trovano anche il Partinicaudace e la Supergiovane Castelbuono, ferme sul pareggio per 1-1 nello scontro diretto.

Risultati 19ª giornata:

Castellammare Calcio 94 – Città di Gela 0-3

Parmonval – Unitas Sciacca Calcio (sospesa)

Accademia Trapani – Folgore Calcio Castelvetrano 1-0

Athletic Club Palermo – Città di San Vito Lo Capo 3-0

Casteldaccia – Lascari-Cefalù 3-0

Don Carlo Lauri Misilmeri – Marsala 1912 1-1

San Giorgio Piana – Oratorio San Ciro e Giorgio 6-2

Supergiovane Castelbuono – Partinicaudace 1-1

La lotta al vertice tra l’Athletic e il Città di Gela si infiamma, ma anche la corsa per la salvezza si fa sempre più combattuta, con le ultime giornate che promettono scintille sia in testa che in coda alla classifica.