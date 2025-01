L’Athletic Club Palermo fa 10 di fila in casa: San Vito Lo Capo battuto 3-0. Gli highlights del match

Arriva la decima vittoria consecutiva in casa per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa – quest’anno sponsorizzati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – hanno battuto 3-0 il Città di San Vito Lo Capo nella 19^ giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una sfida a senso unico, sempre gestita dai ragazzi di mister Raciti e decisa dai gol di Zalazar, Spinola e Flores nel secondo tempo.

La prima ora di gioco è un monologo dell’Athletic. I nerorosa hanno sempre il pallino del gioco in mano, ma il San Vito si difende compatto negli ultimi 30 metri di campo e concede pochi spazi. Le occasioni, però, non mancano. La prima già dopo sette minuti: triangolazione al limite dell’area, Spinola riceve e calcia dal limite. Tiro a lato. Al quarto d’ora ci prova capitan Valença, ma il suo tiro dal limite dell’area scheggia il palo alla destra di Rusconi. Non è l’unico legno colpito dall’Athletic che va vicino al gol cinque minuti dopo: Spinola recupera palla e serve Concialdi, poi lo scarico verso Flores che calcia e trova un doppio palo.

Si gioca a una porta sola anche nel secondo tempo. A provarci sono prima Spinola e poi il neo entrato Mistretta: in entrambi i casi le conclusioni terminano a lato. La resistenza del San Vito cade dopo un’ora di gioco. Nasce tutto dai piedi di Zalazar che salta tre uomini e serve un compagno, poi la palla di ritorno in area di nuovo per il 2006 argentino che tira a botta sicura da distanza ravvicinata. Sotto di un gol il San Vito Lo Capo alza il baricentro e si fa vedere per la prima volta al 67° minuto con Lo Grande: tiro a lato. L’Athletic, però, azzera le velleità della formazione trapanese a 13 minuti dalla fine. Cicala colpisce con un braccio sul cross di Prezzabile, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Spinola non sbaglia e con un tiro centrale batte Rusconi. Nel finale il San Vito ha la chance migliore dell’incontro con un tiro di Issah da posizione defilata che sfiora il palo alla sinistra di Romano. Prima del fischio finale c’è gloria anche per Flores. Una splendida azione corale dei nerorosa che si sviluppa sull’asse Zalazar-Flores, risolta dal numero 80 con una splendida giocata spalle alla porta.

Finisce 3-0 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 47 punti in classifica e mantiene due lunghezze di vantaggio sul Gela. Per la squadra di Raciti è il diciannovesimo risultato utile consecutivo in campionato. “Questa striscia di risultati è motivo di soddisfazione e orgoglio, soprattutto per i ragazzi perché vedo i sacrifici che fanno giornalmente. Ogni giorno dimostrano di essere un gruppo eccezionale e io ho il piacere di allenarli. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 2 febbraio, al “Lombardo-Angotta” di Marsala contro i lilibetani di mister Brucculeri.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.