Serie B, mercato in fermento. Castori si muove in prima persone per Caso al Sudtirol

Il mercato invernale non è ancora ufficialmente aperto, ma in Serie B i motori sono già caldi. Le squadre della parte bassa della classifica si stanno muovendo con largo anticipo per farsi trovare pronte alla ripresa e, come racconta Armando Napoletano su Il Secolo XIX, i primi incastri stanno già prendendo forma.

Uno dei nomi più attenzionati è quello di Mattia Valoti. Il centrocampista della Cremonese è fuori lista e non disputa una gara ufficiale dallo scorso 1° giugno, finale di ritorno dei playoff al Picco. Dopo la squalifica e una panchina a inizio stagione, Davide Nicola lo ha escluso dal progetto tecnico. Valoti, assistito da Beppe Riso e in scadenza il 30 giugno, è ora oggetto di valutazioni: si discute tra un accordo fino a fine stagione o un contratto più lungo, anche di 18 mesi. Sullo sfondo restano vive le piste Sampdoria e Pescara, come riporta Il Secolo XIX a firma di Armando Napoletano.

Nel frattempo, chi ha deciso di accelerare è il Sudtirol. Castori si è mosso in prima persona per ottenere Caso dal Modena e vorrebbe averlo subito a disposizione dal 3 gennaio, per schierarlo già il 10 contro lo Spezia. Un’operazione emblematica della corsa contro il tempo che sta caratterizzando questa fase, con diversi club pronti a chiudere prima possibile per evitare aste e ritardi, sottolinea ancora Il Secolo XIX.

Non è lineare nemmeno la trattativa che lo Spezia sta valutando per Nicolò Buso, oggi al Catanzaro e poco utilizzato. Attaccante duttile, può agire da seconda punta o da esterno e permetterebbe un passaggio al 4-4-2, ma il contratto lungo fino al 2028 complica ogni discorso. Restano monitorati anche profili internazionali: tra questi Adam Kadler, difensore del Bohemians Praga, già visionato in estate e giudicato «futuribile», oltre a un portiere Under 21 della Repubblica Ceca. Lo scouting, come evidenzia Armando Napoletano su Il Secolo XIX, è già ripartito.

Sul fronte Modena, invece, la strategia è opposta. Il club emiliano non vuole ripetere l’errore dello Spezia della scorsa stagione e intende blindare Pedro Mendes, attaccante portoghese seguito da diverse squadre, Spezia compreso. Mendes, sotto contratto ancora per 18 mesi, dovrebbe restare, mentre l’uscita possibile è quella di Gliozzi. Le voci su un eventuale trasferimento di Brunori dal Palermo restano molto difficili da concretizzare.

Tra gli attaccanti più monitorati in Serie B c’è anche De Luca, fuori lista alla Cremonese. Su di lui si è mosso soprattutto il Venezia dell’ex Stroppa, mentre Melissano aveva già provato a portarlo allo Spezia in estate senza il budget necessario.

Il Modena viene indicato come esempio virtuoso anche sul piano dello scouting. Il caso Yanis Massolin, talento classe 2001 pescato dai belgi del Borains per circa 600 mila euro, è emblematico: quattro passaporti, grande qualità e un sinistro destinato ad aumentare sensibilmente il proprio valore. Come conclude Armando Napoletano su Il Secolo XIX, è anche da queste operazioni che passa il futuro della Serie B.