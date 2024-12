La partita Cosenza-Frosinone, valida per la 16ª giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta e in maniera gratuita su DAZN. L’incontro, in programma sabato 7 dicembre alle ore 17:15, si svolgerà allo stadio San Vito-Luigi Marulla e rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, che puntano a conquistare tre punti fondamentali per risalire la classifica.

