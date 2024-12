Pastore: «Lo 0-4 contro il Palermo il miglior ricordo del Catania in A»

Durante la trasmissione “L’ascia Raddoppia”, targata Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore e il telecronista Stefano Borghi hanno condiviso i loro ricordi più significativi legati al Catania in Serie A, riportando alla memoria momenti indelebili per i tifosi rossazzurri.

Pastore: “Palermo-Catania 0-4, il ricordo più bello”

Alla domanda su quale fosse il miglior ricordo del Catania in Serie A, Giuseppe Pastore non ha avuto dubbi: “Palermo-Catania 0-4 con il gol da centrocampo di Mascara”. La sfida, datata marzo 2009, è rimasta nella storia per la straordinaria vittoria degli etnei nel derby contro i rosanero, una partita che segnò profondamente le due tifoserie.

Pastore ha poi ricordato un altro momento iconico: «Una clamorosa vittoria contro l’Inter del Triplete, quando sulla panchina del Catania c’era Mihajlovic. Finì 3-1 con i gol di Martinez, Mascara e Maxi Lopez. Quello fu probabilmente il Catania più bello, una squadra capace di costruire una grande rimonta salvezza».

Il telecronista Stefano Borghi ha invece rievocato il periodo in cui la squadra era guidata da Diego Pablo Simeone, accompagnato dal Mono Burgos, un periodo in cui il Catania era noto per la presenza di tanti talenti argentini. «Io sono legato al Catania del Cholo Simeone, con il Mono Burgos e pieno di argentini. Era un sogno vederli giocare. Io ero un grande fan di Maxi Lopez», ha dichiarato Borghi.