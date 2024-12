TMW: “Palermo, Baniya convince: a fine stagione riscatto sempre più probabile”

Rayyan Baniya è sempre più protagonista nel Palermo. Arrivato in estate dal Trabzonspor con la formula del prestito con diritto di riscatto, il difensore turco-italiano si sta imponendo come una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Alessio Dionisi. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, il club rosanero sembra ormai orientato a esercitare l’opzione di riscatto al termine della stagione.

Prestazioni di livello e continuità

Baniya, classe 1999, ha impressionato per solidità e capacità di adattamento, conquistandosi un posto da titolare con prestazioni di alto livello. La sua crescita costante e la sicurezza dimostrata in campo lo hanno reso un elemento chiave nella difesa del Palermo, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra.

Come evidenziato da Alaimo, il contratto prevede, in caso di riscatto, un accordo quadriennale con il club siciliano. Una scelta che confermerebbe la volontà della dirigenza rosanero di puntare su di lui come punto fermo per il presente e il futuro della squadra.

Il riscatto di Baniya, che appare ormai molto probabile, rappresenterebbe un ulteriore passo nella strategia del Palermo di costruire una rosa giovane ma competitiva, capace di consolidarsi ai vertici del campionato. Alaimo sottolinea come il difensore si sia dimostrato un colpo azzeccato da parte della società, che ha saputo scommettere su un talento in cerca di rilancio dopo l’esperienza in Turchia.