Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Questo il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia Serie C – Raggruppamento 1, 1ª giornata

CATANIA FEMMINILE-PALERMO WOMEN

Domenica 8 dicembre, ore 14.30 – Catania, Campo Comunale di Nesima

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 11ª giornata

BENEVENTO-PALERMO

Sabato 7 dicembre, ore 11.00 – Benevento, Centro Sportivo Avellola

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

FROSINONE-PALERMO

Domenica 8 dicembre, ore 11.30 – Fiuggi (FR), Centro Sportivo Capo I Prati

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

FIORENTINA-PALERMO

Domenica 8 dicembre, ore 12.00 – Bagno a Ripoli (FI), Viola Park

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

FIORENTINA-PALERMO

Domenica 8 dicembre, ore 10.00 – Bagno a Ripoli (FI), Viola Park

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 11ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO

Sabato 7 dicembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 6ª giornata

PALERMO-PANORMUS

Sabato 7 dicembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale