Serie B: Catanzaro rimonta e strappa il 2-2 contro la Juve Stabia. La classifica aggiornata

Un anticipo di Serie B ricco di emozioni quello andato in scena allo stadio Ceravolo, dove il Catanzaro ha rimontato due reti di svantaggio e ha chiuso sul 2-2 contro la Juve Stabia.

Primo tempo da incubo per i giallorossi: al 21’ Gabrielloni ha portato in vantaggio le Vespe trasformando un rigore, mentre al 44’ Carissoni, ben imbeccato dallo stesso attaccante, ha firmato il raddoppio. Nel recupero, però, gli ospiti sono rimasti in dieci per il doppio giallo a Cacciamani, episodio che ha cambiato l’inerzia della partita.

Nella ripresa il Catanzaro ha approfittato della superiorità numerica e ha accorciato al 53’ con Verrengia, appena entrato, bravo a colpire di testa su punizione di Pontisso. La spinta dei padroni di casa è stata premiata al 71’, quando Iemmello ha completato la rimonta con una conclusione precisa dopo la sponda aerea di Pittarello.

Finale incandescente con la Juve Stabia chiusa nella propria metà campo e il Catanzaro vicino al sorpasso in più occasioni, ma il risultato non è cambiato. Al triplice fischio resta la soddisfazione per il Catanzaro di aver raddrizzato una partita complicata e per la Juve Stabia quella di aver strappato un punto nonostante la lunga inferiorità numerica.

La classifica aggiornata

Modena – 10

Palermo – 10

Cesena – 10

Frosinone – 8

Juve Stabia – 7

Monza – 7

Avellino – 7

Catanzaro – 5

Carrarese – 5

Reggiana – 5

Südtirol – 5

Venezia – 5

Entella – 5

Pescara – 4

Padova – 4

Empoli – 4

Mantova – 3

Spezia – 2

Bari – 1

Sampdoria – 0