Serie B, Catanzaro-Cremonese 1-2: gli highlights del match

La Cremonese mette subito le distanze andando in vantaggio dopo 5 minuti con Castagnetti. A pareggiare i conti ci pensa Compagnon che finalizza una grande azione delle aquile e sigla il suo primo goal con la maglia dei calabresi.

Nel finale la Cremo sfrutta tutta la sua qualità per finalizzare un’azione costruita sull’asse Johnsen-Barbieri: quest’ultimo in area ha la freddezza ideale per permettere ai grigiorossi di portarsi a casa 3 punti.

Ecco gli highlights del match: