PALERMO, 21 SETTEMBRE 2024 – Antonio Di Gaudio è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Athletic Club Palermo. L’attaccante palermitano, classe 1989, è l’ultimo acquisto della formazione nerorosa, il terzo rinforzo proveniente dai professionisti dopo Roberto Crivello e Antonio Mazzotta.

Di Gaudio impreziosisce ancor di più la rosa a disposizione di mister Filippo Raciti, chiudendo così il mercato in entrata dell’Athletic Club Palermo, sponsorizzato quest’anno da Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa.

Il curriculum di Di Gaudio parla da solo. Protagonista della scalata del Carpi dalla Lega Pro fino alla Serie A, l’attaccante palermitano ha indossato anche le maglie di Parma, Verona, Spezia, Chievo e, per ultimo, Avellino. In carriera ha giocato 41 partite in Serie A (con 3 gol messi a segno, di cui uno contro l’Inter),187 in Serie B (play-off compresi) e 108 in Serie C.

“Sono contento di far parte dell’Athletic e di tornare a Palermo dopo tanti anni in giro per l’Italia – ha spiegato Di Gaudio – Da un mese mi alleno con la squadra, si è creato un rapporto importante con tutti i ragazzi. Mister Raciti è bravo e preparato, stiamo lavorando bene verso il match contro la Supergiovane Castelbuono. Tutte le partite saranno difficili, ma mattoncino dopo mattoncino possiamo creare qualcosa di importante”.

“Con Crivello, Mazzotta e Di Gaudio si chiude il nostro mercato e il bilancio è positivo – ha aggiunto Giampiero Clemente, direttore sportivo dell’Athletic Club Palermo – Sono tre colpi importanti, uomini e giocatori di spessore che si aggiungono all’ottimo gruppo formato nel precampionato. Vogliamo fare un campionato di vertice, pensiamo di avere tutte le carte in regola e la società ci ha messo nelle condizioni migliori per poter lavorare. Gela e Sciacca hanno fatto un mercato importante, ma in questo campionato non si può delineare la squadra da battere”.

Di Gaudio sarà a disposizione di mister Raciti già nella trasferta di Castelbuono contro la Supergiovane: il match è in programma domenica 22 settembre allo stadio “Failla”, con calcio d’inizio alle 15.30.