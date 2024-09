Tuttosport: “Palermo, arriva il Cesena. Però la squadra è a pezzi”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Cesena.

Il Palermo si trova a fronteggiare una serie di infortuni proprio alla vigilia del match contro il Cesena, con Dionisi che recupera Baniya ma perde sia Di Francesco che Lund, che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili, tra cui Blin, che starà fuori per almeno tre mesi dopo l’infortunio al tendine del bicipite femorale. Per Dionisi, la situazione si complica ulteriormente, dato che anche Lucioni e Verre non sono disponibili. Nonostante le difficoltà, il Palermo cercherà di ottenere il quarto risultato utile consecutivo in un match carico di significato, poiché lo stadio “Barbera” renderà omaggio a Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90 scomparso recentemente.

Probabilmente Dionisi schiererà dal primo minuto Di Mariano, che proprio ieri ha portato la bara dello zio Schillaci, mentre in attacco c’è un ballottaggio tra Henry e Brunori. Sulla fascia sinistra si attende l’esordio dal primo minuto del francese Le Douaron.

Sul fronte Cesena, l’allenatore Michele Mignani, ex rosanero, non potrà contare su Tommaso Berti e Saber. Prestia, che ha recuperato, potrebbe scendere in campo, ma Ciofi potrebbe partire dalla panchina, con Antonucci pronto a giocare al suo posto. Mignani ha sottolineato le difficoltà del match, riconoscendo i valori del Palermo, ma ha confermato che il Cesena non si presenterà per una semplice gita e proverà a tornare a casa con dei punti.

Il match si preannuncia impegnativo per entrambe le squadre, con il Palermo desideroso di mantenere la striscia positiva e il Cesena intenzionato a strappare un risultato in trasferta.