Una partita da dimenticare per il Palermo, che al “Dei Marmi” esce sconfitto 1-0 contro una Carrarese organizzata e cinica. I rosanero, dopo un primo tempo leggermente propositivo ma privo di concretezza, si spengono nella ripresa, lasciando campo e iniziativa agli avversari. Il gol decisivo di Shpendi al 77′ mette in evidenza un errore difensivo clamoroso, chiudendo una prestazione deludente per gli uomini di Dionisi.

Ecco gli highlights: