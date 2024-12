Carrarese-Palermo, Calabro: «Sono contento della prestazione contro una squadra importante»

La Carrarese di Antonio Calabro continua a stupire, fermando con una vittoria di misura il Palermo di Alessio Dionisi, una delle squadre più quotate del campionato. Durante la conferenza stampa post partita, l’allenatore gialloblù ha elogiato i suoi ragazzi per la dedizione e la capacità di adattarsi, ma non ha dimenticato il pubblico del “Dei Marmi”, definendolo una “magia” e riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel trascinare la squadra nei momenti chiave.

Ecco le sue parole:

«Sono contento della prestazione al cospetto di una squadra importante, i ragazzi mi stanno seguendo. Secondo me abbiamo vinto la gara nel primo tempo, questi ragazzi continuano a stupirmi. Il vestito a questa squadra va trovato gara per gara, ma ha grande mentalità. Adesso pretendo conferme da parte dei miei ragazzi. Guarino come Shpendi é arrivato a fine mercato, ogni cosa ha un suo processo. Noi lavoriamo sempre affinché i ragazzi si facciano trovare pronti. Sono contento per Guarino perché ha saputo aspettare il momento giusto. Illanes è uno dei calciatori che incarna il grande spirito di questa squadra. A me non dà fastidio la tempesta, ma il mal di mare. Oggi sono stati tutti bravi. Oltre che alla squadra, oggi devo fare i complementi al pubblico che ha giocato la partita insieme a noi, anche dopo una sconfitta ci spinge sempre. Per me è una magia».