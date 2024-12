Carrarese-Palermo, Dionisi: «Abbiamo perso con merito, siamo stati leziosi»

Da opportunità per rilanciarsi in classifica a passo falso pesantissimo: la sconfitta del Palermo contro la Carrarese al “Dei Marmi” ha segnato un punto di svolta negativo per i rosanero, con la promozione diretta che appare ora un traguardo sempre più lontano, distante ben tredici punti.

In conferenza stampa, il tecnico Alessio Dionisi non ha risparmiato critiche alla sua squadra, sottolineando la mancanza di carattere e la scarsa incisività mostrata durante il match. Un giudizio severo, che rispecchia l’insoddisfazione per una prestazione deludente in una gara cruciale per le ambizioni stagionali.

Ecco le sue parole:

«Nel secondo tempo è subentrata confusione, si è giocato poco. La Carrarese ha usato bene le armi che ha. Con quattro attaccanti mi sarei aspettato di più, oggi abbiamo perso con merito. Non abbiamo mai impegnato il portiere, non ha fatto una parata. Andiamo a casa con tanti demeriti, siamo stati leziosi. Non voglio più vedere gente che entra in area e tenta il dribbling, dobbiamo dimostrare di aver carattere. In settimana abbiamo alzato i toni ma evidentemente non è bastato. Brunori? Mi è piaciuto».