Carrarese-Palermo, Dionisi: «Questa sconfitta brucia, un bagno di umiltà per tutti»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sulla sconfitta di oggi contro la Carrarese.

Ecco le sue parole:

«Brutta partita. Nel primo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco, ma abbiamo creato poco: siamo stati prevedibili e lenti, leziosi negli ultimi 20 metri. C’è stata poca imprevedibilità, e questo l’abbiamo pagato nel secondo tempo. Siamo andati dietro a una partita che non siamo riusciti a mettere nelle migliori condizioni per noi, e questo per demerito nostro. C’è molta rabbia, siamo responsabili. Oggi il risultato è frutto dei nostri errori: non puoi fare una partita così contro una squadra che sai ti aspetterà. È stato un bagno di umiltà per tutti. Catanzaro? La prossima è contro un avversario che sta esprimendo delle qualità di gioco importanti. Anche se è giusto pensare già alla prossima ci vuole un attimino, perché questa sconfitta brucia, non siamo stati bravi per niente».