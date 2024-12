Carrarese-Palermo, Ceccaroni: «Arrabbiati e delusi per la prestazione di oggi»

Il difensore del Palermo, Pietro Ceccaroni, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sulla sconfitta di oggi contro la Carrarese.

Ecco le sue parole:

«Una partita difficile. Sapevamo che su questo campo tutte le squadre hanno faticato, e ci siamo preparati per fare battaglia. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni e non abbiamo concesso nulla. Nel secondo tempo loro sono cresciuti in intensità, e noi potevamo fare sicuramente meglio. Non aver dato continuità alla vittoria contro lo Spezia è il rammarico più grande. La Serie B è lunga e difficile, e dare continuità è la cosa fondamentale. Miracolo su Shpendi? Si cerca sempre di dare tutto finché si può. La prima volta è andata bene, la seconda no. Peccato, perché quell’episodio si poteva evitare. Catanzaro? Sicuramente siamo arrabbiati e delusi per la prestazione di oggi. Domenica ci aspetta una gara difficile, ma dobbiamo mettere tutto in campo e cercare di fare una grande partita».