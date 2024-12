Carrarese-Palermo, Giovane: «Fatto un grande secondo tempo, abbiamo meritato la vittoria»

Al termine della sfida tra Carrarese e Palermo, terminata con il risutlato di 1-0, è intervenuto in conferenza stampa il calciatore dei padroni di casa Samuel Giovane.

«Occasione del gol sprecata? Ho visto Zuelli che ha alzato la testa e ho deciso di inserirmi. Sono arrivato poco lucido ed è stato bravo Gomes a deviare. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, secondo me abbiamo meritato la vittoria. Mi aspettavo questa Carrarese? A Salerno abbiamo fatto fatica, ma mi aspettavo questa Carrarese perché ogni volta che abbiamo incontrato difficoltà abbiamo sempre reagito davanti i nostri tifosi. Adesso mi auguro che continueremo così, con questo trend positivo. Posizione? All’inizio il mister mi aveva chiesto di stare davanti la difesa per schermare Henry. Poi , dato che la mia caratteristica è di sfruttare gli spazi, il mister ha deciso di scambiarmi con Schiavi e ho preso il suo posto. Per me la decisione del mister è stata azzeccata, perché abbiamo fatto una grande prova».