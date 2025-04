Serie A, 31ª giornata – Scontro salvezza: Lecce e Venezia si dividono la posta

Sfida intensa e ricca di emozioni quella andata in scena tra Lecce e Venezia, due squadre alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Il match, valido per la 31ª giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio che lascia tutto aperto in ottica lotta per non retrocedere.

A sbloccare la gara è stato un autogol sfortunato di Antonino Gallo al 50′, che ha regalato il vantaggio al Venezia. Il Lecce, però, ha avuto il merito di non abbattersi, trovando il pareggio al 65′ con un preciso colpo di testa di Federico Baschirotto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale, entrambe le squadre hanno provato a trovare il gol della vittoria: da segnalare il palo colpito da Konan Ndri per i salentini e le occasioni non sfruttate da parte degli attaccanti veneziani. Tantissime sostituzioni da entrambe le parti, a testimonianza di una partita molto combattuta anche sotto il profilo fisico.

La direzione arbitrale è stata affidata a Marco Piccinini, che ha estratto diversi cartellini gialli in una gara molto spezzettata da falli e contrasti duri.

Con questo risultato, Lecce e Venezia muovono la classifica ma rimangono invischiati nella bagarre salvezza, in attesa di conoscere gli esiti delle altre sfide della giornata.