Sampdoria, rabbia tifosi: pugni e manate all’auto di Manfredi e Tey

La crisi della Sampdoria non è solo tecnica. Dopo il ko per 2-1 contro il Cesena, la tensione è esplosa fuori dal “Ferraris”. Come riportato da Il Secolo XIX, alcuni tifosi hanno preso di mira l’auto che trasportava il presidente Matteo Manfredi e il socio Joseph Tey, colpita da pugni e manate al termine della gara.

Secondo la ricostruzione, le Forze dell’Ordine avevano trattenuto i dirigenti per circa mezz’ora dopo il triplice fischio, proprio per ragioni di ordine pubblico. Una volta ottenuto il via libera, Manfredi e Tey si sono imbattuti in un gruppo di sostenitori blucerchiati che non ha risparmiato la propria rabbia.

Nessun danno concreto all’auto, ma l’episodio fotografa un clima tesissimo, figlio dell’ultima stagione disastrosa e di un avvio da incubo: tre sconfitte consecutive e ultimo posto in classifica con zero punti.