Reggiana, il vicepresidente Fico: «Amaro per il gol annullato. Campo di Castellammare imbarazzante»

REGGIO EMILIA – Dopo lo 0-0 sul campo della Juve Stabia, il vicepresidente della Reggiana, Giuseppe Fico, ha analizzato la prestazione granata ai microfoni della Gazzetta di Reggio.

«Nel primo tempo abbiamo sofferto – ha dichiarato Fico – ma il mister Dionigi è stato bravo a sistemare alcune cose nella ripresa sul piano tattico. L’ha letta bene, rimane un po’ di amaro in bocca per il gol annullato per fuorigioco. Sembrava regolare, ma il fischio è arrivato prima che si gonfiasse la rete e il VAR non ha potuto fare nulla».

Il dirigente granata ha poi puntato il dito contro le condizioni del terreno di gioco del “Menti”: «A Castellammare sarà dura per tutti fare punti. Il terreno di gioco è imbarazzante, pessimo. Mi chiedo come si possa dare l’ok per giocare su un campo così».