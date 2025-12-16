Il Secolo: “Sampdoria scatenata. Esposito e Brunori in prima fila, Mancini accelera sul mercato”

La Sampdoria apre il mercato di gennaio con un colpo “non sul campo” ma in area tecnica. Come scrive Damiano Basso su Il Secolo XIX, il club ligure ha deciso di puntare su Samuel Cardenas, che arriverà a Genova all’inizio dell’anno per rafforzare il reparto scouting, scelta voluta dal ceo sportivo Jesper Fredberg.

La manovra è esclusiva di Fredberg e non è stata concordata con il direttore sportivo Andrea Mancini, a riprova delle deleghe totali affidate al ceo sportivo. Secondo Il Secolo XIX a firma di Damiano Basso, Cardenas, 30 anni con doppio passaporto tedesco e messicano, vanta esperienze in area osservatori e scouting internazionale, dall’Honved Budapest allo Schalke 04, fino al ruolo di ds al Rakow Czestochowa, ma resta da definire quale incarico ricoprirà nello staff doriano.

Sul fronte mercato, l’obiettivo è puntare soprattutto su calciatori già in Italia. Il ds Mancini ha stilato una lista di profili, che dovrà ricevere l’ok di Fredberg. Secondo Il Secolo XIX di Damiano Basso, tra questi spiccano due nomi chiave per rinforzare reparto nevralgici: il centrocampista Salvatore Esposito e l’attaccante Matteo Brunori, con i relativi dettagli economici.

Il primo è Salvatore Esposito, classe 2000 dello Spezia. Come riportato da Il Secolo XIX sempre a firma di Damiano Basso, Esposito ha un contratto fino a giugno 2027 con uno stipendio di circa 850.000 euro lordi a stagione. Lo Spezia sembra disposto ad ascoltare offerte: l’ipotesi per gennaio è un prestito con obbligo di riscatto da concordare, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi.

Per l’attacco, invece, la Sampdoria prova ad affondare per Matteo Brunori, che al Palermo percepisce 750.000 euro netti a stagione fino al 2028. Anche questo profilo, come spiega Damiano Basso su Il Secolo XIX, è al centro di un ragionamento di mercato: la Sampdoria chiede il giocatore in prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe favorire il trasferimento senza creare conflitti con i club concorrenti.

Brunori, 31 anni, reduce da stagioni da protagonista in cadetteria, è finito nel mirino anche di Modena e Spezia, ma è in fase di riflessione insieme al suo agente Stemperini. La Sampdoria ha deciso di inserire il nome dell’attaccante nella sua strategia di gennaio, consapevole anche dell’impatto economico legato al suo ingaggio.

Altri profili nel mirino di Mancini per l’attacco sono Mulattieri del Deportivo La Coruna, Ambrosino del Napoli e Johnsen della Cremonese, mentre il giovane sloveno Tjais Begic del Parma è considerato un nome nuovo. Sempre in mediana, l’alternativa a Esposito potrebbe essere Helgason del Lecce, sugli esterni piace Dorval del Bari e in difesa Odenthal del Sassuolo.

Un mercato, quello blucerchiato, che come evidenzia ancora Il Secolo XIX a firma di Damiano Basso, unisce valutazioni tecniche e decisioni di peso dirigenziale, con focus su giocatori che possano rafforzare la rosa già a gennaio.