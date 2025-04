Repubblica: “Rosa, sfida al Catanzaro. Un duello tra allenatori specialisti in promozioni”

PALERMO – Alessio Dionisi e Fabio Caserta si ritrovano nuovamente faccia a faccia. Domani pomeriggio al “Ceravolo” andrà in scena Catanzaro–Palermo, uno scontro diretto fondamentale nella corsa ai playoff, ma anche un duello tecnico tra due allenatori considerati tra i più promettenti del panorama italiano. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, le loro storie si sono già intrecciate quattro volte, con due vittorie a testa tra Serie B e Coppa Italia.

A differenza di Caserta, che punta alla sua prima volta in A, Dionisi ha già assaggiato la massima serie sulla panchina del Sassuolo, esperienza durata fino al febbraio 2024. Prima, la promozione conquistata con l’Empoli aveva rafforzato la sua immagine di tecnico preparato e ambizioso. Ma se il curriculum di Dionisi è più “prestigioso”, Caserta vanta una media punti migliore (1,57 contro 1,45) e due promozioni conquistate dalla Serie C alla B con Juve Stabia e Perugia. Un confronto che si gioca anche sui numeri: Dionisi ha all’attivo 395 panchine, Caserta 277; il primo ha ottenuto 149 vittorie, il secondo 117.

Sul piano tattico, come riportato ancora da Repubblica Palermo, Dionisi era noto per la fedeltà al 4-3-3, ma ha saputo rivedere le proprie idee nel corso di questa stagione, passando alla difesa a tre per dare maggiore equilibrio al Palermo. Caserta, dal canto suo, ha sempre dimostrato grande flessibilità tattica: il 3-5-2 attuale è solo l’ultima delle numerose soluzioni adottate durante la sua carriera.

In vista della sfida di domani, sono i numeri a tratteggiare le differenze: il Palermo ha vinto più partite (12 contro 10), ma ha perso molto di più (12 contro 5). È stato proprio questo rendimento altalenante, sottolineato anche dal ds Osti e da Dionisi in varie conferenze, a pesare in classifica. Il Catanzaro, forte della vittoria all’andata (2-1 al Barbera), potrà contare su due risultati su tre per tenere dietro i rosanero.

Fondamentali saranno i rispettivi attaccanti: Iemmello, capocannoniere del campionato con 16 gol, e Biasci per i calabresi; Pohjanpalo, con 9 gol in altrettante partite, e un Brunori a caccia del primo centro contro i giallorossi per il Palermo. Una sfida, quella tra Caserta e Dionisi, che vale molto più dei tre punti: è anche un esame di maturità per due allenatori che sognano in grande.