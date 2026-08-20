Repubblica: “Palermo mania, il Barbera capitale del tifo: oltre 33 mila col Lecce e più di 25 mila per la Juve Stabia”

Una vera e propria febbre rosanero attraversa Palermo. L’entusiasmo attorno alla squadra di Filippo Inzaghi continua a crescere e i numeri registrati nelle ultime settimane raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il legame ritrovato tra la città e la propria squadra.

Come sottolinea Repubblica Palermo, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Lecce il Renzo Barbera si è trasformato nella capitale del tifo nazionale. Oltre 33 mila spettatori hanno assistito alla vittoria per 2-0 dei rosanero, facendo registrare un’affluenza nettamente superiore rispetto agli altri stadi italiani impegnati nel turno.





Palermo doppia anche la Fiorentina

Il confronto rende ancora più evidente la portata del dato. Secondo Repubblica Palermo, alle spalle del Palermo si è piazzata la Fiorentina, con poco più di 16.600 spettatori per la partita contro il Benevento, dato condizionato anche dai lavori al Franchi.

Numeri ancora inferiori per il Genoa, con circa 13 mila presenze al Ferraris contro l’Ascoli. A Torino, per la sfida dei granata contro la Carrarese, gli spettatori sono stati 8.542, mentre all’Olimpico per la Lazio si sono registrati poco più di seimila paganti.

La risposta del pubblico palermitano non ha dunque avuto paragoni nel resto d’Italia.

Dall’accoglienza alla squadra ai 17 mila abbonamenti

L’ondata di entusiasmo non è nata soltanto dalla vittoria contro il Lecce. Repubblica Palermo ricorda anche l’accoglienza riservata alla squadra al ritorno dal ritiro in Val Gardena e dalla tournée australiana: circa cinquecento sostenitori si erano radunati davanti allo stadio tra cori e fumogeni.

A contribuire ulteriormente all’entusiasmo è stato il mercato, con gli arrivi, tra gli altri, di Hernani, Strefezza e Vavassori.

La risposta più significativa è arrivata però dalla campagna abbonamenti. Dopo la fase di prelazione iniziata il 16 luglio e l’apertura della vendita libera l’8 agosto, sono bastati appena tre giorni per raggiungere il tetto massimo di 17 mila abbonamenti messi a disposizione dal club, limite fissato anche in previsione dei futuri lavori allo stadio.

Oltre 25 mila già presenti per la Juve Stabia

Adesso l’attenzione si sposta sul debutto in Serie B contro la Juve Stabia. E anche in questo caso il Barbera si prepara a essere protagonista.

Come evidenzia Repubblica Palermo, sono già oltre 25 mila le presenze assicurate per la prima giornata di campionato, considerando abbonati e biglietti acquistati. I tagliandi ancora disponibili continuano ad andare a ruba e la prospettiva è quella di vedere nuovamente uno stadio gremito.

L’entusiasmo che accompagna il Palermo, dunque, va ben oltre l’effetto della singola vittoria. La città ha risposto alla costruzione di una squadra chiamata a puntare alla promozione e il Barbera si candida a rappresentare una delle armi principali nella corsa alla Serie A.

La “Palermo mania”, conclude il quadro tracciato da Repubblica Palermo, è diventata la manifestazione concreta di un’intera città che ha ritrovato entusiasmo, appartenenza e voglia di spingere i rosanero verso il grande obiettivo.