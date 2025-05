Reggiana-Spezia, Dionigi esulta: «I ragazzi hanno voluto vincere»

L’allenatore della Reggiana Davide Dionigi ha analizzato il successo contro lo Spezia per 2-1.

«Ci sono partite in cui l’allenatore ha tanti meriti, tattici e non solo, ma questa è la vittoria dei ragazzi. Hanno vinto loro, io non ho meriti, sono stati fantastici. Ci sono partite in cui vincono loro, i giocatori. Siamo partiti contratti, ho visto altre corazzate ma penso lo Spezia abbia un organico da primo posto e ci ha messo sotto. Abbiamo cambiato modulo, perdevamo qualcosa in mezzo al campo e allora ho visto che anche loro sono calati e siamo passati con il 3-5-2 con gente di gamba e gli abbiamo creato difficoltà. Lo Spezia è partito davvero forte. È venuto a fare una partita agguerrita e non ci ha regalato nulla, anzi, ha provato fino all’ultimo a pareggiarla. È stata una battaglia e questo ci deve dare ancora più spinta e orgoglio. Se ci avessero aspettato avevamo preparato qualcosa, idem nelle uscite su un’eventuale pressione forte. Ci sono riuscite entrambe le cose».