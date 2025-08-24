RABIOT, CON ME SEI CAPITANO: come ai vecchi tempi | Il francese riabbraccia la serie A

Il forte centrocampista in rotta con il suo club ha acceso le fantasie di alcuni club italiani, un tecnico potrebbe riabbracciarlo.

Adrien Rabiot ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Paris Saint-Germain, facendo il suo debutto in prima squadra nel 2012. Con il PSG, ha vinto numerosi titoli, tra cui sei campionati francesi e cinque Coppe di Francia. Successivamente si è trasferito alla Juventus, con cui ha conquistato un campionato di Serie A e una Coppa Italia.

La sua carriera è stata sempre molto legata alla figura della madre-agente, Veronique. Considerata una manager molto influente e severa, ha spesso condizionato le scelte professionali del figlio. Le sue richieste economiche e le sue posizioni decise hanno portato a complicate trattative contrattuali, come quella che ha preceduto il trasferimento alla Juventus.

Rabiot ha anche avuto diversi problemi disciplinari nel corso degli anni. È stato escluso dalla Nazionale francese per aver rifiutato di essere in lista d’attesa per i Mondiali del 2018. Inoltre, nel periodo al PSG, è stato temporaneamente messo fuori rosa a causa di incomprensioni.

Nonostante le vicissitudini, Rabiot è un centrocampista talentuoso e completo, capace di abbinare doti fisiche a una buona tecnica. Il suo percorso, segnato da alti e bassi, dimostra come il rapporto tra un giocatore e il suo entourage possa influenzare in modo significativo la carriera sportiva.

Rottura col Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha messo Adrien Rabiot sul mercato a causa di un grave alterco con il compagno di squadra Jonathan Rowe. La lite, avvenuta negli spogliatoi dopo la sconfitta contro il Rennes, ha spinto il club a prendere provvedimenti disciplinari, ritenendo il comportamento dei due giocatori inaccettabile.

Il club francese ha ufficializzato la scelta di cedere sia Rabiot che Rowe, sottolineando come l’episodio abbia compromesso la serenità del gruppo. La madre e agente del calciatore ha confermato la volontà del club di cederlo. La situazione di stallo ha riaperto le porte a un suo possibile ritorno in Serie A.

Può approdare in Serie A?

In avvio dell’estate, Adrien Rabiot era stato accostato al Milan, specialmente per il forte legame con il suo ex allenatore alla Juventus, Massimiliano Allegri. Il centrocampista aveva mostrato un grande feeling con il tecnico toscano, ma la dirigenza rossonera ha optato per altri profili. Il Milan potrebbe, tuttavia, ripensarci vista la situazione venutasi a creare.

Nonostante il centrocampo rossonero sia già molto affollato con giocatori come Fofana, Loftus-Cheek, Musah, e i nuovi arrivi Ricci, Modrić e Jashari, l’idea di un’ulteriore rinforzo come Rabiot non è da escludere. La possibilità di un ingaggio a costi ridotti lo rende un’opzione ancora più attraente per il Milan.