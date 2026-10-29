Prima pagina Tuttosport: “Processo a Lucio? No, alla squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-30 081720

Caos Juventus

Altre notizie

Screenshot 2026-10-30 075018

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il nuovo San Siro”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-30 063252

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo senza limiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-30 055712

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La crescita della Sicilia è rapida”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-30 072610

Prima pagina Repubblica Palermo: “La battaglia delle autostrade Salvini pronto a commissariarle”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Screenshot 2026-10-29 084036

Prima pagina Tuttosport: “Agghiacciante”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 063559

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 081203

Prima pagina Repubblica Palermo: “Per i rosa gol ed emozioni a Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 074246

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve da incubo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 070544

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo sfiora il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-28 084734

Prima pagina Tuttosport: “Juve, divieto di sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 083114

Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Università chiede il conto ad Armao”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 072701

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-30 082314

Tuttosport: “Modena, Belotti da record: un gol ogni 46 minuti. Il Gallo trascina i canarini a -4 dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Palermo da impazzire”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo mantova logo coppa italia (93) inzaghi d'angelo

Repubblica: “Prolifico ma fragile in difesa il Palermo che porta punti a casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (27) peda

Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, Inzaghi cambia ancora: Peda al centro della difesa, chance per Segre e Vavassori. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
palermo carrarese 2-1 (34) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, attacco da record ma la difesa preoccupa. I rosanero danno il meglio quando attaccano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026