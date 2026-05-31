Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il prossimo torneo per i rosa: i rivali più temibili dalla «A»”

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Verona, Pisa e Cremonese vogliono ripartire dopo la retrocessione

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Il Secolo: “Rivoluzione Samp, Brunori non sarà riscattato”

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