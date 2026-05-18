Prima pagina Corriere dello Sport: “Ribaltone”

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Juve e Napoli cambiano in panchina?

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Flop Palermo, Catanzaro sogna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il gigante”

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Prima pagina Tuttosport: “La dolce vita”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, che delusione”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, il primo round per credere nel sogno”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinner, la tua terra”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Vogliamo la A per Alessia”

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Prima pagina Tuttosport: “Guardiola and the City”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “A Catanzaro primo round per la A”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Bani c’è. Palumbo no”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Cuffaro non può frequentare politici”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Cuffaro va ai servizi sociali”

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Repubblica: “Scatta la missione Bani. Corsa contro il tempo per averlo a disposizione”

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Catanzaro Palermo 3-0 Playoff Serie B (17)

Repubblica: “Palermo, una notte inspiegabile: tutti hanno fallito la partita più importante”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Corriere dello Sport: “Ursino promuove il Catanzaro: «Aquilani ha fatto un capolavoro»”

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Corriere dello Sport: “Catanzaro ora sogna col suo Re”

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Corriere dello Sport: “Monza-Juve Stabia, Bianco avverte: “Niente ossessioni”. Abate ci crede ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026