Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo scaricato. Palermo su Elia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Beffa per i rosanero

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Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026