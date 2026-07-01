Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo scaricato. Palermo su Elia” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026 Beffa per i rosanero Post navigation Previous: Nazionale, crescono le quotazioni di Maldini: sempre più vicino il ruolo di direttore tecnicoNext: Corriere dello Sport: “Palermo, tramonta Luvumbo: Osti vira su Elia e tiene aperta la pista Rui Modesto” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan grandi firme” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, anche Luvumbo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ammazzato per una pizza” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Dalla Costa sud alle piste ciclabili. In fumo 135 milioni del Pnrr” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Bastoni, altri guai” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Dolori, cadute, ferite” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Centrosinistra cantiere aperto. Si allunga l’elenco dei candidati” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Difesa Palermo, l’idea è Bonfanti” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cose da numero 1” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vino e grano, crisi milionaria” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Brunori e Palermo, è finita” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Via! Sinner sfida… Jannik” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026