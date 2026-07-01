Prima pagina Tuttosport: “Di Gregorio Bufera Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Il suo agente accusa la società

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Truffe ai caselli, l’inchiesta si allarga”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Luvumbo scaricato. Palermo su Elia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan grandi firme”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, anche Luvumbo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ammazzato per una pizza”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dalla Costa sud alle piste ciclabili. In fumo 135 milioni del Pnrr”

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Prima pagina Tuttosport: “Bastoni, altri guai”

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Prima pagina Tuttosport: “Dolori, cadute, ferite”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Centrosinistra cantiere aperto. Si allunga l’elenco dei candidati”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Difesa Palermo, l’idea è Bonfanti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cose da numero 1”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vino e grano, crisi milionaria”

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Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Samp beffata, Martinelli va all’Avellino. Modena scatenato”

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Tuttosport: “Serie B, è l’anno dei debuttanti: ben sette nuovi allenatori pronti alla prima esperienza”

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Giornale di Sicilia: “Palumbo, la fantasia torna al potere: Inzaghi punta tutto sul suo talento”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con il mercato: Hernani e Cassandro attesi, Osti lavora anche alle uscite”

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Giornale di Sicilia: “Il Palermo molla Luvumbo. Riparte la caccia all’esterno: tutti i nomi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026