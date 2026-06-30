Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, anche Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 060619

Osti vuole ancora un colpo

Altre notizie

Screenshot 2026-07-01 073314

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ammazzato per una pizza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-06-30 084619

Prima pagina Tuttosport: “Dolori, cadute, ferite”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-30 081834

Prima pagina Repubblica Palermo: “Centrosinistra cantiere aperto. Si allunga l’elenco dei candidati”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-30 055618

Prima pagina Corriere dello Sport: “Difesa Palermo, l’idea è Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-30 074548

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cose da numero 1”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-30 070603

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vino e grano, crisi milionaria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Screenshot 2026-06-29 060908

Prima pagina Corriere dello Sport: “Brunori e Palermo, è finita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-29 082245

Prima pagina Tuttosport: “Via! Sinner sfida… Jannik”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-29 080235

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maraleo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Screenshot 2026-06-28 084214

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Formula rovente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 081202

Prima pagina Repubblica Palermo: “Stop ai corsi di formazione. Settemila studenti in bilico”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-28 064629

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in azione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026

Ultimissime

inzaghi mirri gardini osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo stand-by. No del Mantova alla prima offerta per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 073939

Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il primo colpo. Adesso Hernani e Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo pisa primo tempo 2-0 (24) moreo

La Nazione Pisa: “Palermo, frenata per Moreo. Marin saluta il Pisa e vola negli Emirati”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
ed9deeb26a

Corriere dello Sport: “Liberali-Como, tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
turati

Corriere dello Sport: “Clamoroso a Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026