Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi riparte da Segre”

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Anche lui diventa calciatore Bandiera

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Prima pagina Tuttosport: “A lezione di Sinner”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo avanti nel segno di Inzaghi”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Milan caccia tutti. La Juve no”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fuori tutti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo già pensa al mercato”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ammazzagrandi”

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Prima pagina Tuttosport: “Hanno perso tutti”

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Corriere dello Sport: “Catanzaro, missione impresa a Monza. In Brianza attesi 5mila tifosi giallorossi”

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