Il Palermo ha ufficializzato attraverso il proprio sito la data della conferenza stampa di Alessio Dionisi in previsione dell’imminente incontro contro il Pisa. La conferenza si terrà giovedì 22 agosto presso il Palermo Centro di Formazione Avanzata (CFA), dove l’allenatore si presenterà ai media per discutere della preparazione della squadra e delle strategie per la prossima partita.

