TMW: “Perugia, Iannoni verso il Catanzaro”

Il futuro di Edoardo Iannoni, centrocampista cresciuto nelle giovanili della Salernitana e recentemente riscattato dal Perugia, sembra essere ormai lontano dall’Umbria nonostante il recente acquisto del suo cartellino. Con una stagione impressionante alle spalle, il giovane calciatore ha catturato l’interesse di diverse squadre di categoria superiore, dimostrandosi uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano.

Secondo le ultime informazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com, il destino di Iannoni potrebbe presto legarsi al Catanzaro, squadra che sta lavorando intensamente per superare la concorrenza e assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. Il Catanzaro, attivo nel mercato alla ricerca di rinforzi capaci di elevare il livello tecnico della rosa, vede in Iannoni il profilo ideale per rafforzare il centrocampo.

Nel corso delle ultime due stagioni a Perugia, Iannoni ha collezionato 67 presenze e segnato 4 gol, dimostrando non solo abilità tecniche ma anche una notevole continuità di rendimento. Prima del suo impegno in Umbria, il centrocampista ha militato in diverse squadre italiane, tra cui Ancona, Trastevere, Juve Stabia e la già citata Salernitana, accumulando esperienze preziose in diverse categorie del calcio italiano.

Le prossime ore saranno decisive per la chiusura dell’operazione che potrebbe portare Iannoni al Catanzaro. La società calabrese è determinata a concludere positivamente le trattative, sfruttando un’opportunità di mercato che potrebbe significativamente migliorare le opzioni a disposizione dell’allenatore per la stagione entrante.