Serie B, Palermo e Sassuolo restano le favorite per i bookmakers: le quote

Il via della Serie B ha subito posto in evidenza un equilibrio significativo tra le squadre, un fattore che si riflette chiaramente anche nelle quote antepost offerte dai bookmaker per la vittoria del campionato. Nonostante una sconfitta all’esordio, il Palermo si conferma favorito per la promozione in Serie A, evidenziando la fiducia che il mercato ha nei rosanero.

Nella prima giornata, il Palermo ha subito un colpo duro, perdendo 1-0 in trasferta contro il Brescia. Tuttavia, i bookmaker mantengono alta la stima per i siciliani, posizionandoli in cima alla lista dei favoriti con una quota di 4,40 su 888sport. La sorpresa potrebbe essere legata alla solidità del progetto e alle ambizioni del club che, nonostante il risultato negativo, continua a godere di un ampio credito.

Subito dietro al Palermo si posiziona il Sassuolo, che dopo un pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, viene quotato a 4,90. Anche per i neroverdi le aspettative sono elevate, sostenute da una rosa di giocatori che potrebbe fare la differenza nel lungo periodo del campionato.

Cremonese e Sampdoria, entrambe quotate a 5 su Snai, si confermano tra le candidate principali per la promozione. Questi club, con esperienze recenti nella massima serie, mirano a un pronto ritorno, puntando su una gestione esperta e su investimenti mirati durante il mercato estivo.

Frosinone e Salernitana, offerti rispettivamente a 7,5 e 8, rappresentano le sorprese potenziali del campionato. La Salernitana in particolare, dopo aver sconfitto il Cittadella 2-1, ha visto migliorare le proprie quote, segno di un ottimismo crescente sulle sue possibilità di fare bene quest’anno.

Più distanziate in termini di quote si trovano altre squadre come il Brescia a 15, il Modena a 18 e lo Spezia a 20. Queste squadre potrebbero rappresentare delle vere e proprie minacce nascoste, capaci di sfruttare l’equilibrio del campionato per emergere.

Infine, il Catanzaro, rivelazione della scorsa stagione, viene considerato un outsider con una quota di 25. La squadra calabrese potrebbe continuare a sorprendere, come già dimostrato nell’ultimo campionato. La Serie B promette quindi un campionato avvincente e imprevedibile, con molteplici squadre in grado di lottare per il vertice e la promozione, in un equilibrio che mantiene alta l’attenzione e le speranze di tutti i tifosi.