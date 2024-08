Squilla il telefonino di Giuntoli: ci ho ripensato, mi volete? Vuole tornare subito alla Juve

Ultima disperata chiamata a Giuntoli. Il giocatore ci ha ripensato in extremis: vuole tornare alla Juventus

Il campionato è alle porte, e il calciomercato è pronto a entrare nella fase più calda ossia quella della fine del mese di agosto. I bianconeri, dopo avere rivoluzionato la squadra a inizio estate, si trovano ancora nell’ambito delle necessità, viste alcune carenza ancora in attacco e a centrocampo. Ma anche altri reparti dovranno essere puntellati.

La Juventus è attiva su tutti i fronti, prepara scambi e cessioni, ma Thiago Motta vuole arrivare alla sosta con il mercato chiuso e tutti gli acquisti mirati alla Continassa. Non potrà esserci esordio lunedì col pieno organico, certo, visto che alcune trattative si stanno trascinando.

Oltre alle operazioni in dirittura d’arrivo condotte dalla dirigenza, come quella che sembra stia portando a Torino Koopmeiners, nelle ultime ore un’ipotesi di un ritorno alla Juve sta prendendo piede in maniera importante. Il giocatore infatti si sarebbe proposto ancora ai bianconeri, dopo il recente addio.

Juve, ipotesi ritorno

Il mercato rimane imprevedibile, e fino all’ultimo giorno può succedere di tutto. A onor del vero, più si arriva alla fine della finestra estiva, più i colpi di scena possono concretizzarsi. Sarebbe sicuramente un colpo di scena quello relativo a un ritorno alla Juve, a poche settimane dall’ufficializzazione dell’addio.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, finito in questo momento in una sorta di limbo, apparentemente. Il francese nelle scorse ore ha condiviso inoltre un enigmatico post sui social. Una sua foto con una didascalia: “Si tratta di godersi la vita”, salvo poi eliminare la storia – caricata su Instagram -. La sua volontà sarebbe quella di tornare in bianconero, ma la società ha le idee chiare.

Rabiot-Juve, ritorno di fiamma?

Secondo quanto si apprende, il francese avrebbe provato a proporsi ancora alla Juventus, visto che fino a questo momento non pare aver trovato altra collazione. Lo scorso anno il giocatore si era accordato con il Manchester United, poi aveva scelto per un altro anno al fianco di Allegri.

Stavolta il rinnovo, a 7 milioni di euro (cifra chiesta dal centrocampista) non è arrivato, il vicecampione del mondo si era preso alcune settimane per riflettere, poi aveva deciso di abbandonare il club. La Juventus in ogni caso, oltre tutti i ripensamenti possibili, avrebbe chiuso ormai le porte al francese. Rabiot rimane nel mirino dei top club di Serie A, ma in questo momento sul suo destino rimane un enorme punto interrogativo.