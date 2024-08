Tuttosport: “Barreca si svincola dalla Sampdoria. C’è il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che ha messo Barreca nel mirino.

L’inattesa sconfitta subita dalla Cremonese contro il Cosenza ha spinto il club a accelerare le operazioni di mercato. La Cremonese ha infatti concluso l’acquisto, a titolo definitivo dal Milan, del centravanti Marco Nasti, che andrà a rafforzare un attacco già di alto livello per la Serie B, composto anche da De Luca e Bonazzoli, entrambi arrivati durante questa sessione estiva.

La Salernitana, intanto, ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Roberto Soriano, svincolato dopo le esperienze con Sampdoria, Torino, Bologna, Villarreal e Bayern Monaco, oltre che con la Nazionale italiana. Inoltre, ha completato l’acquisto di Jeff Reine-Adélaïde, un centrocampista con esperienza in Champions League con l’Olympique Marsiglia e in club come Arsenal e Lione. Reine-Adélaïde arriva dal Molenbeek (Belgio) e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il Catanzaro, dopo aver ottenuto l’attaccante Demba Seck dal Torino, sta cercando di mettere a segno un altro colpo di mercato, puntando su Francesco Di Mariano del Palermo. Tuttavia, l’allenatore Dionisi sembra intenzionato a trattenere Di Mariano come alternativa a Di Francesco e Insigne, tanto che lo ha impiegato nel secondo tempo della partita contro il Brescia.

Alla Sampdoria, si sta discutendo la rescissione del contratto del terzino sinistro Antonio Barreca, che nel frattempo è seguito con interesse dal Palermo. Inoltre, la Sampdoria è vicina a cedere in prestito Matteo Stoppa alla Juve Stabia, dopo che l’attaccante ha trascorso la scorsa stagione al Catanzaro.

A Bari, c’è tensione per il difficile avvio di stagione, e la famiglia De Laurentiis sta valutando un acquisto importante per calmare la situazione. L’obiettivo principale sembra essere il trequartista Cristian Bonaiuto della Cremonese, ma al momento manca ancora il via libera definitivo da parte dell’allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa.