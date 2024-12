Palermo verso il Catanzaro: doppia seduta di allenamento a Torretta (VIDEO)

Dopo i due giorni di riposo in seguito alla sconfitta di Carrara, il Palermo è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, per arrivare pronto al prossimo impegno di campionato contro il Catanzaro. I rosanero hanno svolto una doppia seduta in data odierna e, come riportato sul sito ufficiale, da domani saranno in ritiro.

Di seguito il video degli allenamenti di oggi pubblicato sul canale Youtube del Palermo: