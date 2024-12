Cittadella, Gabrielli: «Dimissioni Marchetti? Io e lui saremo gli ultimi a lasciare»

Il presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli, ha rilasciato delle dichiarazioni soffermandosi, soprattutto, sulle dimissioni presentate dal direttore generale, Stefano Marchetti:

«Sta avvertendo il malessere di tutto l’ambiente. Siamo ultimi in classifica – si legge su Trivenetogoal.it – ma non siamo ancora retrocessi. Mi pare si dia per scontato che ciò accada. Con Marchetti c’è un rapporto che va oltre il calcio, io e lui saremo gli ultimi a lasciare. Il rischio retrocessione esiste, è innegabile, ma sentirsi dire dai tifosi che meritano di più fa strano. Io e il direttore siamo sempre stati coerenti e sulla stessa lunghezza d’onda. Abbiamo sempre dato tutto per questo club. Mi lasciano basito le parole dei tifosi. Qualcuno sostiene che dovremmo spendere cinque o sei volte di più di ciò che spendiamo, ma non sarebbe nel nostro stile. Mi sarei aspettato una piazza maggiormente incline al sacrificio. Ho già vissuto una retrocessione, so cosa si prova. Per far sì che le cose cambino dobbiamo incastrare tutti i pezzi: squadra, società e ambiente. Sul mercato faremo il possibile, senza aspettarci miracoli. Abbiamo anche cambiato allenatore. Dico a tutti di non mollare».