Longo presenta Pisa-Bari: «Niente playoff per il grosso divario tra terza e quarta? Tutto è possibile»

L’allenatore del Bari, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia dell’anticipo della 17esima giornata di Serie B contro il Pisa:

«Sappiamo di andare su un campo difficile. Il Pisa è una squadra davvero ben attrezzata e sta facendo un percorso importante. Però credo che le partite vadano giocate, anche il Bari ha le proprie qualità. Dobbiamo avere coraggio. Falletti e Sibilli sono fondamentali per noi. Hanno qualità e colpi per risolvere le partite. Non tutte le partite si possono vincere col gioco o la prestazione. Esistono fasi altalenanti, sono convinto che possano dare tanto. Dorval? Effettivamente aveva la possibilità di poter cambiare e valutare altre situazioni in estate. Ho chiesto espressamente di trattenerlo: ci punto. Non lo dico perché ora stanno andando bene le cose, ma questa è stata esattamente la dinamica di quest’estate. Se c’è il rischio di non giocare i playoff per via del grosso distacco tra terza e quarta? Tutto è possibile. Io nel campionato di B non mi stupisco di nulla. Non devi mai dare nulla per scontato. Naturalmente mi auguro che non sarà così. Ma ci sono squadre che stanno avendo un ruolino di marcia importante, dietro c’è equilibrio. E’ sempre tutto molto serrato. E’ il classico campionato dove con due vittorie ti trovi sui piani alti, con due sconfitte puoi scendere. La continuità è fondamentale».