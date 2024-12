Sampdoria, UFFICIALE: Semplici è il nuovo allenatore

La Sampdoria ha appena aperto un nuovo capitolo nella sua storia calcistica con un importante annuncio sul proprio sito ufficiale. Leonardo Semplici è stato scelto come il nuovo timoniere della prima squadra, un cambiamento significativo che mira a portare una nuova energia e direzione al club. Lo staff di Semplici sarà affiancato da professionisti di comprovata esperienza, inclusi Andrea Consumi come allenatore in seconda e altre figure chiave come Rossano Casoni, Yuri Fabbrizi e Walter Bressan. Questa mossa segna un momento cruciale per la Sampdoria, con la speranza che la nuova guida tecnica possa tradursi in successi sia in campo che fuori.

