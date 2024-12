Palermo-Catanzaro, arbitra Dionisi. Le designazioni arbitrali della 17ª giornata

La 17ª giornata del campionato di Serie B 2024/25 offre una serie di incontri cruciali, ma gli occhi sono puntati sul match di domenica 15 dicembre tra Palermo e Catanzaro, in programma alle ore 15.00 al “Renzo Barbera”. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per migliorare la propria classifica e dare una svolta alla stagione.

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro Federico Dionisi, coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Belsanti, con Nigro come IV ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, supportato dall’AVAR Di Vuolo. Una designazione di alto livello per un match che promette grande intensità e spettacolo.

Designazioni arbitrali – 17ª giornata di Serie B 2024/25

In programma sabato 14 e domenica 15 dicembre

PISA – BARI (Venerdì 13/12 h. 20.30)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Cortese – Votta

IV: Lovison

VAR: Maresca

AVAR: Muto

CESENA – COSENZA (Sabato 14/12 h. 15.00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Ricciardi – Regattieri

IV: Mazzoni

VAR: Nasca

AVAR: Longo

FROSINONE – SASSUOLO (Sabato 14/12 h. 15.00)

Arbitro: Massa

Assistenti: Palermo – Di Giacinto

IV: Gemelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Pagnotta

REGGIANA – MODENA (Sabato 14/12 h. 15.00)

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Raspollini – Vigile

IV: Cerbasi

VAR: Volpi

AVAR: Maresca

SUDTIROL – MANTOVA (Sabato 14/12 h. 15.00)

Arbitro: Cosso

Assistenti: Barone – Trasciatti

IV: Drigo

VAR: Maggioni

AVAR: Gariglio

SAMPDORIA – SPEZIA (Sabato 14/12 h. 17.15)

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Mastrodonato – Laudato

IV: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Paganessi

BRESCIA – CARRARESE (Domenica 15/12 h. 15.00)

Arbitro: Monaldi

Assistenti: Cipressa – Monaco

IV: Restaldo

VAR: Miele

AVAR: Meraviglia

CITTADELLA – CREMONESE (Domenica 15/12 h. 15.00)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Passeri – Giuggioli

IV: Renzi

VAR: Di Martino

AVAR: Pezzuto

PALERMO – CATANZARO (Domenica 15/12 h. 15.00)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Lombardo – Belsanti

IV: Nigro

VAR: Baroni

AVAR: Di Vuolo

SALERNITANA – JUVE STABIA (Domenica 15/12 h. 17.15)

Arbitro: Ghersini

Assistenti: D’Ascanio – Emmanuele

IV: Silvestri

VAR: Minelli

AVAR: Nasca